Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbruchsdiebstähle

MainzMainz (ots)

Samstag, 07.11.2020, 13:00 Uhr bis 15:35 Uhr

Am Samstagnachmittag versuchen unbekannte Täter in Nieder-Olm in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Sie versuchen die Haustür aufzuhebeln, gelangen jedoch nicht ins Innere. Es wird nichts entwendet.

Samstag, 07.11.2020, 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr

Am Samstagnachmittag hebeln unbekannte Täter die Balkontür einer Wohnung An der Plantage auf und entwenden Schmuck sowie Bargeld im dreistelligen Bereich.

Samstag, 07.11.2020, 15:00 Uhr bis Sonntag, 08.11.2020, 00:00 Uhr

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnacht hebeln unbekannte Täter die Terrassentür einer Wohnung im Westring auf und entwenden Schmuck sowie einen geringen Bargeldbetrag.

Samstag, 07.11.2020, 04:45 Uhr

Am frühen Samstagmorgen brechen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Heinrich-von-Gagern-Straße ein. Sie hebeln die Eingangstür auf, verlassen die Räumlichkeiten jedoch ohne Stehlgut.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell