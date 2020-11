Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Katalysatoren

MainzMainz (ots)

In Mainz-Finthen kam es in der Nacht vom 05.11.2020 auf den 06.11.2020 zu insgesamt drei Fällen des Diebstahls von Katalysatoren von PKW. Die Tatorte lagen im Veilchenweg und im Sertoriusring. Die unbekannten Täter bauten das Diebesgut fachmännisch aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Mainz 3 unter 06131-654310.

