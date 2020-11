Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung nach Wildpinkeln

MainzMainz (ots)

Im Eingangsbereich des Anwesens Am Sonnigen Hang 21 in Mainz-Drais kam es am Freitag den 06.11.2020, gegen 18:50 Uhr, zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen einem Anwohner und einem "Wildpinkler". Im Rahmen der Streitigkeit schlug der Wildpinkler dem Anwohner und Geschädigten mehrfach mit beiden Fäusten auf den Kopf. Der unbekannte Beschuldigte entfernte sich daraufhin mit einem weißen Transporter mit Limburger Kennzeichen. Beschreibung des Täters: ca. 180-190cm groß, schlank, osteuropäisches Erscheinungsbild. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mainz.

