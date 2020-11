Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsdiebstahl

MainzMainz (ots)

Mittwoch, 04.11.2020, 21:40 Uhr bis Donnerstag, 05.11.2020, 08:20 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brechen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Gaustraße ein. Sie schlagen eine Scheibe ein und entwenden Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages sowie Zigarettenschachteln.

Mittwoch, 04.11.2020, 18:15 Uhr bis Donnerstag, 05.11.2020, 08:45 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brechen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Kurfürstenstraße ein. Sie versuchen die Eingangstür aufzuhebeln, es bleibt jedoch beim Versuch.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell