POL-PPMZ: Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr - Flugzeug mit Laserpointer angestrahlt

Donnerstag, 05.11.2020, 18:00 Uhr

Am Donnerstag wird der Polizei gegen 18 Uhr von einer Luftfahrtüberwachung aus dem Rhein-Main-Gebiet mitgeteilt, dass ein unbekannter Täter im Bereich der Rheinallee in Mainz mit einem Laserpointer ein Flugzeug angestrahlt hat. Der Täter habe mit einem grünen Laserpointer für circa 20 Sekunden das Flugzeug angestrahlt und dabei auch das Cockpit gestreift. Der Pilot wurde nicht direkt angestrahlt, so dass das Flugzeug sicher gelandet werden konnte. Die sofort eingeleitete Fahndung verläuft negativ.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

