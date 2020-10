Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Sporthalle/Taschendiebe in Supermärkten

Menden (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in die Kreissporthalle an der Werler Straße eingedrungen. Dort entwendeten sie diverse Werkzeuge eines Unternehmens, das dort gerade Umkleidekabinen und Sanitäranlagen saniert.

Vorsicht Taschendiebe! Eine 52-jährige Fröndenbergerin musste nach ihrem Einkauf am Samstag gegen 14 Uhr in einem Supermarkt am Bösperder Weg feststellen, dass ihr jemand das Portemonnaie aus der der Handtasche gezogen hat.

Nach dem Einkaufen am Samstag gegen 14.45 Uhr im Supermarkt an der Holzener Straße packte eine 61-jährige Frau ihre Waren in den Rucksack. Währenddessen hatte sie ihre Geldbörse neben sich auf eine Ablage gelegt. Als sie gehen wollte, war das Portemonnaie weg. Die Polizei warnt: Tragen Sie Wertsache immer dicht am Körper - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

