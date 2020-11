Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 15-Jähriger verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

MainzMainz (ots)

Mittwoch, 04.11.2020, 22:00 bis Donnerstag, 05.11.2020, 04:30 Uhr

Am späten Mittwochabend meldet die Mutter eines 15-Jährigen ihren Sohn als vermisst. Sie vermutet, dass er mit dem Auto der Großeltern weggefahren sein könnte. Polizeibeamte können ihn kurz darauf auf der B9 aus Richtung Worms kommend in Richtung Mainz feststellen. Er rast mit teilweise über 200 km/h über die B9 und gefährdet dabei andere Verkehrsteilnehmer. An der Anschlussstelle Laubenheim verlässt er die B9,kommt dabei aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kommt im Gehölz zum Stehen. Die kurz darauf eintreffende Streifenwagenbesatzung kann beobachten, wie der 15-Jährige zu Fuß flüchtet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, kann er nicht angetroffen werden. Gegen 04:30 heute Morgen informiert seine Mutter die Polizei, dass ihr Sohn nachhause gekommen sei. Der 15-Jährige wird sicherheitshalber von seiner Mutter in ein Krankenhaus gefahren. Das Auto weist einen wirtschaftlichen Totalschaden auf. Der 15-Jährige gibt die Tat bei den Polizeibeamten schließlich zu. Ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

