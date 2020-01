Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schaufensterscheibe eingeschlagen

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag schlugen noch unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Geschäftes an der Neustraße ein. Entwendet wurden nach dem bisherigen Ermittlungsstand nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

