Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Fünf Haftbefehle auf einen Schlag vollstreckt

Bocholt-Suderwick (ots)

Gleich fünf Haftbefehle bestanden gegen einen 42 Jahre alten Bocholter, den Polizeibeamte am Freitag in Suderwick festnahmen. In vier Fällen war der seit längerer Zeit gesuchte Mann zu Freiheitsstrafen verurteilt worden, in einem Fall bestand zudem ein Untersuchungshaftbefehl. Insgesamt muss der 42-Jährige mit mehreren Jahren Freiheitsstrafe rechnen.

