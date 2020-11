Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Anwohner beobachtet Funkenflug - Fahrraddiebstahl,

MainzMainz (ots)

Dienstag, 02.11.2020, 04:00 Uhr

Weil er nicht schlafen konnte, schaute ein 30-jähriger Mainzer Dienstagnacht gegen vier Uhr aus seinem Fenster und sieht an einem gegenüberliegenden Haus im Mainzer Zollhafen Funken fliegen. Um es genauer zu erkennen, tritt er auf seinen Balkon und kann deutlich Geräusche von Flexarbeiten hören. Das Ganze dauert nur wenige Sekunden. Kurz darauf schiebt eine offensichtlich männliche Person ein Fahrrad dort weg. Der Zeuge teilt dies sofort über den Notruf der Polizei mit und kann den Täter auch noch einige Zeit beobachten. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen kann die Polizei weder den Täter noch das Rad auffinden. Am frühen Dienstagmorgen melden sich dann die 15-jährige Besitzerin des Fahrrades und zeigt den Diebstahl ihres Fahrrades an. Es handelt sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Cube, welches mit einem hochwertigen Schloss, an einem festen Radständer, vor einem gut beleuchteten Hauseingang angeschlossen war. Der Akku befand sich übrigens nicht im Rad.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

