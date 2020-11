Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Anwohner verhindert Fahrraddiebstahl, Täter gefasst und festgenommen

Mainz-Neutsadt/BleichenviertelMainz-Neutsadt/Bleichenviertel (ots)

Dienstag, 03.11.2020, 12:35 Uhr

Durch das Eingreifen eines 29-jährigen Zeugen kann am Dienstagmittag ein Fahrraddiebstahl verhindert und der mutmaßliche Dieb gestellt werden. Gegen 12:35 Uhr schaut der 29-Jährige aus dem Fenster und beobachtet, wie sich zwei Personen an einem angeschlossenen Fahrrad vor einer Schule zu schaffen machen. Nachdem der Zeuge über Notruf die Polizei verständigt hat, ruft er aus dem Fenster in Richtung der zwei Personen. Die beiden lassen hierauf von den Versuchen das Schloss zu knacken ablassen und flüchten. Der Anwohner kann den alarmierten Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 2 eine Beschreibung der beiden Täter abgeben. Während der Fahndungsmaßnahmen kann dann einer der beiden Täter im Bleichenviertel angetroffen und kontrolliert werden. Es handelt sich um einen 15-jährigen Jugendlichen, der obendrein bereits per Haftbefehl gesucht wird. Der zweite Täter kann nicht mehr aufgefunden werden. Die Beamten des Sachgebiets für Jugendkriminalität der Polizeidirektion Mainz haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Mainzer Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem 29-jährigen Zeugen. Nur durch sein sofortiges Handeln kann letztlich der Fahrraddiebstahl verhindert und der Täter gefasst werden.

