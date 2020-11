Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raub in Parkanlage

MainzMainz (ots)

Montag, 02.11.2020, 21:50 Uhr

Am Montagabend macht eine 25-Jährige einen Spaziergang in einer Parkanlage bei der Dijonstraße im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld. Sie setzt sich kurz auf eine Bank und läuft dann in Richtung eines Supermarktes. Währenddessen bemerkt sie, dass sich ihr ein Mann von hinten nähert, der kurz darauf versucht ihr die Handtasche zu entreißen. Die Frau versucht mit beiden Händen ihre Handtasche festzuhalten. Während von beiden Seiten an der Tasche gezogen wird, schlägt der Täter die Frau mit der flachen Hand auf die rechte Wange und schubst sie. Die 25-Jährige fällt zu Boden und der Täter flüchtet mit ihrer Handtasche. Darin befinden sich eine Geldbörse mit Bargeld im dreistelligen Bereich sowie weitere Gegenstände. Die 25-Jährige wird leicht verletzt. Die sofort eingeleitete Fahndung verläuft negativ.

Personenbeschreibung:

- Mann - auffällig groß und dünn - circa 18-20 Jahre - trug weißes Oberteil, Atemschutzmaske und Basecap

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

