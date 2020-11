Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

MainzMainz (ots)

Montag, 02.11.2020, 11:37 Uhr

Am Montagmittag befährt eine Straßenbahn die Elbestraße aus Fahrtrichtung Breite Straße kommend, in Fahrtrichtung An der Bruchspitze. Kurz vor der Straßenbahnhaltestelle Elbestraße überquert ein 93-Jähriger mit seinem Rollator einen Fußgängerüberweg aus Richtung Erfurter Straße kommend in Richtung eines Supermarktes, obwohl gerade eine Straßenbahn heranfährt. Die Straßenbahn leitet eine Vollbremsung ein und lässt ein lautes Warnsignal ertönen. Es kommt dennoch zum Zusammenstoß, bei dem der 93-Jährige schwer verletzt wird. Er wird in ein Krankenhaus verbracht. In der Straßenbahn wird niemand verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell