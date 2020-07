Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ausgelöste Brandmeldeanlage sorgte für Einsatz der Feuerwehr

Schermbeck (ots)

In einem Hotelbetrieb auf der Straße Am Voshövel kam es am Abend gegen 21:15 Uhr zu einer automatischen Brandmeldung.

Im Bereich der Küche hatte ein Melder ausgelöst. Die Feuerwehr setzte einen Trupp unter PA ein um die Einsatzstelle zu erkunden. Es konnte in dem ausgelösten Bereich keine Feststellung gemacht werden. Alle sich auf der Einsatzbefahrt befindlichen Fahrzeuge konnten die Einsatzfahrt abbrechen.

Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. Der Betreiber lässt die Anlage von einer Fachfirma überprüfen. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 21:50 Uhr

