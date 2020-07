Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Person in verschlossener Wohnung/ Kirchstraße

Schermbeck (ots)

Anwohner meldeten am Samstagmorgen gegen 08:06 Uhr eine hilflose Person in einer Wohnung im 2. OG eines Mehrfamilienhauses an der Kirchstraße.

Die ältere Dame wurde am Vorabend das letzte Mal gesehen. Kurios war, dass eine Stehlampe umgefallen war und an einem geöffneten Fenster so lag, dass ein Teil von außen zu sehen war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten die Wohnungstür mit einem Türöffnungswerkzeug, sodass der Rettungsdienst die Wohnung betreten konnte. Die ältere Dame wurde im Bett schlafend und wohlauf vorgefunden. Da die Dame "Ohropax" in beiden Ohren hatte, wurde von Ihr das Schellen und Klopfen nicht gehört.

Die Dame wurde vom Rettungsdienst gesichtet. Es waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Die Einsatzstelle wurde der Bewohnerin und der Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 08:50 Uhr.

