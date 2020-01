Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200101.1 Itzehoe: Ein verhältnismäßig ruhiger Jahreswechsel

Itzehoe (ots)

Während die Beamten der Polizeidirektion Itzehoe im Rahmen des Jahreswechsels von 2018 auf 2019 noch 254 Einsätze zu bewältigen hatten, waren es vom 31. Dezember 2019, 18.00 Uhr, bis zum Neujahrsmorgen 2020, 06.00 Uhr, nur 120 Anlässe (Dithmarschen: 49, Steinburg: 71), die ihr Erscheinen erforderlich machten. In 80 Fällen (Dithmarschen: 37, Steinburg: 43) waren Körperverletzungen, Ruhestörungen, Sachbeschädigungen, Streitigkeiten und Hilflosigkeit der Grund des Ausrückens der Polizei. Über mehrere Stunden unterstützten fünf Streifen die Autobahnpolizei auf der Autobahn 23 in Höhe Itzehoe, nachdem sich dort infolge dichten Nebels gegen 01.20 Uhr ein Massenunfall ereignet hatte.

Noch im alten Jahr verzeichnete eine Firma in Hohenlockstedt einen nicht unerheblichen Schaden. Unbekannte hatten in der Nacht zum 31. Dezember 2019 an sechs auf dem Firmengelände abgestellten Autos die Reifen zerstochen und damit einen Schaden im vierstelligen Bereich angerichtet. In unmittelbarer Nachbarschaft fiel ein weiteres Fahrzeug der Zerstörungswut vermutlich derselben Täter zum Opfer. Hinweise auf die Unbekannten nimmt die Polizei in Hohenlockstedt unter der Telefonnummer 04826 / 3767570 entgegen.

Für einen 49-Jährigen nahm das Jahr 2019 ein unschönes Ende. Er war am Dienstag gegen 11.20 Uhr als Fahrer eines Kleinkraftrades auf der Straße Große Paaschburg in Itzehoe in Richtung Zentrum unterwegs, als ihn eine Autofahrerin übersah. Die junge Frau kam aus der Sieversstraße und wollte nach links in die Große Paaschburg abbiegen. Zwar wich der vorfahrtberechtigte Zweiradfahrer dem Ford der 22-Jährigen noch aus, stürzte dabei jedoch und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den Verunglückten in ein Krankenhaus.

In Brunsbüttel gerieten am Dienstag um 21.50 Uhr mehrere Personen in Streit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich aus einer Wohnung der Fährstraße auf den Gehweg vor dem Haus, wo mehrere Beteiligte den 24-jährigen Aggressor schließlich bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixierten. Der Beschuldigte hatte zuvor zwei der Anwesenden geschlagen und eine Frau beleidigt. Die Einsatzkräfte befriedeten die Situation letztlich dadurch, dass sie den 24-Jährigen zum Itzehoer Bahnhof brachten, von wo der Hamburger seine Heimreise antreten wollte.

Zu einer versuchten Brandstiftung und Sachbeschädigung kam es noch im alten Jahr gegen 23.25 Uhr in der Meldorfer Straße in Hemmingstedt. Hier setzten Unbekannte einen Holzzaun und einen Fahrzeuganhänger in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Hemmingstedt konnte das Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Bankfiliale und auf einen Beautysalon verhindert werden. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Nach einer Körperverletzung, die sich in der Nacht zu heute vor einer Diskothek in der Koogstraße in Brunsbüttel ereignete, kam ein 28-Jähriger mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Beschuldigter der Tat ist ein 21-Jähriger, der mit 1,49 Promille unter dem deutlichen Einfluss von Alkohol stand, ebenso wie der Geschädigte, für den 1,78 Promille zu Buche schlugen.

In Heide legten nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Personen kurz nach Mitternacht Böller unter einen auf dem Markt abgestellten Renault und brachten damit den Fahrzeugunterboden zum Brennen. Eine zufällig an dem Ort vorbeikommende Besatzung eines Rettungswagens verhinderte Schlimmeres, indem sie das Feuer mit einem Feuerlöscher erstickte. Der an dem Auto entstandene Schaden dürfte bei etwa 1.000 Euro liegen. Zeugen, die Hinweise auf die oben genannten Personen geben können, sollten sich in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden. Zu zwei weiteren Fahrzeugbränden kam es gegen 22.45 Uhr in der Hauptstraße in Wrohm und gegen 01.45 Uhr am Raiffeisenplatz in Meldorf.

Gelegenheit macht Diebe - das sagten sich offenbar zwei junge Männer, die gegen 01.00 Uhr in der Itzehoer Hohe Straße Zigarettenschachteln stahlen, nachdem Unbekannte einen dort aufgestellten Automaten vermutlich mit Böllern gesprengt hatten. Der 15- und der 23-Jährige müssen sich nun wegen des Diebstahls verantworten, während diejenigen, die die Explosion herbeigeführt haben, noch unbekannt sind. In Lunden in der Wilhelmstraße sammelte eine Streife um 05.00 Uhr etwa 200 Zigarettenschachteln und etwas Bargeld ein, nachdem auch hier ein Zigarettenautomat einer Sprengung zum Opfer gefallen war. Täter ließen sich nicht ermitteln, die Schadenshöhe dürfte bei etwa 5.000 Euro liegen. In Dägeling Im Ring und an der Schule in der Große Paaschburg in Itzehoe flogen zwei Briefkästen in die Luft. Während der in Dägeling mit nur drei Postsendungen gefüllt war, waren es aus dem anderen Kasten mehr als zweihundert Briefe, die durch die Luft flogen. Hinweise auf die Täter nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

In Burg ereignete sich um 01.50 Uhr ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 25-Jähriger war auf der Erwin-Behn-Straße unterwegs, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Stromkasten. Einsatzkräfte vor Ort stellen fest, dass der Beschuldigte alles andere als nüchtern war und ließen ihn einen Atemalkoholtest absolvieren. Der Test lieferte ein Ergebnis von 1,8 Promille, worauf der Dithmarscher sich der Entnahme einer Blutprobe stellen musste. Ein Abschleppunternehmen barg den Wagen, den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

