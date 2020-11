Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Mercedes und BMW aufgebrochen

Täter waren in Legden aktiv

LegdenLegden (ots)

Die Aufbruchserie von Autos der Marken BMW und Mercedes hat Legden erreicht. An der Anne-Frank-Straße brachen die Unbekannten einen Mercedes der E-Klasse auf und bauten die Mittelkonsole aus. Einige Bauteile lagen noch im Fahrzeug. Ob tatsächlich Beute gemacht wurde, ist derzeit unklar. In diesem Fall schlugen die Täter eine Dreiecksscheibe ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Am Mühlenkamp "öffneten" die Täter einen BMW der X3-Reihe und entwendeten die Mittelkonsole und das Multifunktionslenkrad. Hier wurden mutmaßlich Daten des "Keyless go"-Systems genutzt, um in das Fahrzeug zu gelangen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweis bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

