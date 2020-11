Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallverursacher gesucht

VredenVreden (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer in Vreden verursacht. Ein auf dem Viehmarktplatz geparkter grauer Audi A3 wurde in der Zeit von Montag, 08.30 Uhr, bis Mittwoch, 10.00 Uhr, beschädigt. Ohne sich um seine Pflichten zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

