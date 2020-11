Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbruch in Geschäft für Haustechnik

LegdenLegden (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind Unbekannte mit einem Fahrzeug in den Glasvorbau eines Geschäfts an der Neuen Mühle in Legden gefahren und gelangten so in den Verkaufsraum. Der Alarm ging bei dem Geschädigten um 01.37 Uhr ein. Zu dieser Zeit entwendeten die Einbrecher verschiedene Maschinen und Geräte aus der Ausstellung. Eine detaillierte Beschreibung des Diebesgutes liegt derzeit noch nicht vor. An dem Gebäude entstand Sachschaden von geschätzt mehreren tausend Euro. Die Täter flüchteten in Richtung der Bundesautobahn 31. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

