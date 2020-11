POL-WE: Geldbörse lockt Diebe an in Niddatal ++ Widerstand gegen Polizisten in Ortenberg ++ u.a.

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Pressemeldungen vom 11.11.2020

Schilder umgeknickt, Ortsschild gestohlen

Rockenberg: Das Ortsschild von Rockenberg knickten bislang Unbekannte zwischen Freitag (30.10.) und Sonntag (01.11.) in Oppershofen um. Mit roher Gewalt bogen sie offenbar den Pfahl um. Es ist auszuschließen, dass das Schild umgefahren wurde. Der Metallpfahl "Am Sandberg", an dem die gelbe Tafel befestigt war, riss an der Befestigung im Boden ab. Im gleichen Zeitraum entwendeten Diebe die Ortstafel an der Ecke Hauptstraße/Schillerstraße. Den Diebstahl bemerkte man am Montag (02.11.). Auch eine Metallstange mit dem Straßenschild der "Königsberger Straße" in Rockenberg bogen die Vandalen um, so dass das Material am Boden riss und das Schild völlig abbrach. Dieses Schild wurde zwischen Sonntag (01.11.) und Montag (02.11.) umgeknickt und zerstört. Der Schaden für die Allgemeinheit beläuft sich auf etwa 400 Euro. Die Polizei Butzbach, Tel.: 06031/7043-0 bittet um Hinweise auf Tat und Täter.

Heckscheibe eingeworfen

Wölfersheim: Eine zerborstene Heckscheibe fand der Besitzer eines VW Golf am Donnerstag (5.11.) früh morgens vor. Der Mann parkte sein Fahrzeug am Mittwoch (4.11.) gegen 23 Uhr auf einem Parkplatz an der Bahn in der Seestraße. Zu diesem Zeitpunkt war die Scheibe noch intakt. Offenbar beschädigte ein bislang Unbekannter das Fahrzeug, indem er die Heckscheibe einwarf. Dabei entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Geldbörse im VW lockt Diebe an

Niddatal: Erschrocken hat sich vermutlich die Besitzerin eines VW Golf am Dienstag (10.11.) in Assenheim. Gegen 06.45 Uhr kam sie zu ihrem, in der Amalienstraße geparkten Fahrzeug zurück und musste feststellen, dass die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen war. Diebe hatten sie zerstört, offenbar um an das in der Tür abgelegte Portemonnaie zu gelangen. Sie klauten die Geldbörse und deren Inhalt im Wert von ca. 200 Euro. Einen Schaden in gleicher Höhe ließen sie zurück. Für die Wetterauerin bedeutet der Einbruch in ihr Fahrzeug nicht nur einen Schrecken und der Verlust des Geldes. Es schließen sich nun Wege zur Werkstatt an, um den Schaden am Fenster zu beheben. Telefonate und Mails mit der Versicherung sind erforderlich, ebenso mit der Führerscheinstelle, der Krankenkasse und der Bank, um die im Geldbeutel enthaltenen Karten und Papiere zu ersetzen. Viel Zeit muss investiert werden, um alles zu regeln und neu zu beschaffen und auch dabei fallen wieder Kosten an. Die Ermittlung der Täter gestaltet sich bei den Aufbrüchen von Fahrzeugen meist schwierig. Die Tat selbst dauert nur wenige Sekunden und die Ganoven flüchten in der Regel unbemerkt und unerkannt. In den meisten Fällen suchen sich Einbrecher solche Fahrzeuge für ihren Coup aus, in denen sie Wertsachen vermuten. Dazu schauen sie in die Autos hinein, ob dort Geldbörsen, Handys, Tablets o.ä. abgelegt sind. Auch im Fahrzeug zurück gelassene Taschen oder Jacken reizen die Langfinger. Letztlich vermuten sie darin ebenfalls gefüllte Portemonnaies. Es spielt daher keine Rolle, ob tatsächlich Geld oder Wertgegenstände im Auto vorhanden sind, solange die Aussicht auf Beute den Einbrecher reizt. Die Polizei rät dringend keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück zu lassen. Taschen, Jacken und Geldbörsen sollten nicht im Auto zurückbleiben.

Widerstand gegen Polizisten

Ortenberg: Zu einem Polizeieinsatz kam es am Dienstag (10.11.) in der Wilhem-Leuschner-Straße. Ein 23-jähriger Deutscher pöbelte gegen 17 Uhr Passanten an. Der Mann wirkte unberechenbar, so soll er u.a. Kindern Zigaretten angeboten, herumgespuckt und -geschrien haben. Bei Eintreffen der Polizisten geriet er völlig außer sich, griff sie mit Fäusten an und spuckte nach ihnen. Offenbar stand der 23-Jährige aus Norddeutschland unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er konnte, trotz erheblichem Widerstand, unter Kontrolle gebracht und in ein Psychiatrisches Krankenhaus verbracht werden. Wegen Drogendelikten ist der Mann bereits häufiger polizeilich in Erscheinung getreten. Die beiden Polizisten wurden bei ihrem Einsatz leicht verletzt.

Scheinwerfer ausgebaut und entwendet

Bad Vilbel: Auf dem FFH-Platz parkte ein Mann am Montag (9.11.) gegen 15 Uhr seinen Kleinlaster. Als er am Tag darauf (10.11.) gegen 10 Uhr zu seinem weißen Scania zurück kam, fehlten die Scheinwerfer. Diebe hatten die beiden Frontscheinwerfer im Wert von ca. 1000 Euro ausgebaut und mitgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

