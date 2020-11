Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrer übersehen

AhausAhaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 21-Jähriger am Mittwochmittag in Ahaus erlitten. Der Ahauser war mit seinem Pedelec auf den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg des Adenauerrings aus Richtung Wüllener Straße kommend in Richtung Vredener Dyk unterwegs. Den Radfahrer übersehen hat ein 25-jähriger Autofahrer aus Dorsten, der von einem Tankstellengelände auf den Adenauerring einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 1.000 Euro.

