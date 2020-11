Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus/Gronau - Berauscht durch Ahaus und Gronau

Ahaus/GronauAhaus/Gronau (ots)

Auf den Cannabiswirkstoff THC ist am späten Mittwochabend ein Drogenvortest bei einem 38-Jährigen angeschlagen. Der Ahauser war mit seinem Auto auf der Wessumer Straße in Ahaus unterwegs, als ihn Polizeibeamte kontrollierten. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde erneut untersagt und ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, denn: In einem gleich gelagerten Fall war der Ahauser bereits Stunden zuvor in Gronau aufgefallen. Dort hielten ihn Polizeibeamte gegen 15.50 Uhr auf der Gildehauser Straße an. Auch hier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, eine Anzeige wurde geschrieben und die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung wurde untersagt. Daran hat sich der Mann offensichtlich nicht gehalten.

