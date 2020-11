Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Motorrad war nicht angemeldet

HeekHeek (ots)

Mit einem nicht zugelassenen Motorrad war ein 29-Jähriger am Mittwoch in Heek unterwegs. Als der in Metelen lebende Mann auf dem Ahauser Damm gegen 14.40 Uhr angehalten wurde, konnte er weder Papiere des Fahrzeugs, noch einen Führerschein vorzeigen. Wie sich herausstellte, hat der Motorradfahrer keine gültige Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

