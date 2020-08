Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ronnenberg: Zwei Verletzte nach Kollision zwischen Pkw und Krad

Hannover (ots)

Am Samstag, 08.08.2020, ist es gegen 15:30 Uhr an der Holtenser Straße in Linderte (Ronnenberg) zu einer Kollision zwischen einem Pkw und Motorrad gekommen. Ein 61 Jahre alter BMW-Fahrer hat den vorfahrtsberechtigten Yamaha-Fahrer übersehen. Bei der Kollision ist der Motorradfahrer schwer verletzt worden. Seine Mitfahrerin hat leichte Verletzungen davongetragen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 26-jährige Yamaha-Fahrer (aus Wennigsen) mit seiner gleichaltrigen Begleiterin (aus Springe) an der Holtenser Straße in Linderte aus Holtensen kommend unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte der 61 Jahre alte Mann mit seinem BMW aus einer Grundstücksausfahrt nach links in den fließenden Verkehr der Holtenser Straße einzufahren. Aufgrund der eingeschränkten Sicht übersah er den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer.

Der 26-Jährige versuchte noch die Kollision zu vermeiden und bremste. Infolgedessen kam die Maschine zu Fall und rutschte anschließend gegen den Pkw. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Seine Mitfahrerin trug leichte Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der BMW-Fahrer wurde nicht verletzt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Polizei liegen keine Hinweise auf den Alkoholkonsum des BMW-Fahrers vor. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf 6.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme war die Holtenser Straße bis 16:30 Uhr gesperrt. /nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Natalia Shapovalova

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell