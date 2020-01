Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Jugendliche am Marienplatz angegriffen

Mönchengladbach (ots)

Ein 16- und ein 17-Jähriger haben am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr die Polizei gerufen, da mehrere Jugendliche sie an der Marktstraße in Rheydt angegriffen hätten. Die unbekannten Täter hätten versucht, ihnen eine Jacke zu rauben.

Die beiden Opfer waren nach eigenen Aussagen in der Nähe des Marienplatzes unterwegs, als sie von zwei Jugendlichen angesprochen worden seien, ob sie kürzlich einen Freund von ihnen geschlagen hätten. Obwohl der 16- und der 17-Jährige verneint hätten, hätten die anderen beiden Jugendlichen versucht, sie anzugehen. Daraufhin seien der 16- und der 17-Jährige zur Marktstraße geflüchtet. Die Angreifer hätten weitere Jugendliche hinzu gerufen, so dass insgesamt acht bis neun Jugendliche hinter den Opfern her gewesen seien. Einer der Jugendlichen habe dem 16- und dem 17-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Drei weitere Personen hätten den 17-Jährigen getreten und versucht, ihm die Jacke zu entreißen.

Ein 35-jähriger Zeuge schritt ein und konnte die Jugendlichen verscheuchen. Die Tatverdächtigen seien in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Täter, der die Jugendlichen geschlagen hat, wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 1,80 Meter groß, zwischen 15 und 18 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, die an den Seiten kurz rasiert und am Oberkopf länger und zu einem Zopf gebunden gewesen seien sollen. Er sei mit einer roten Jacke bekleidet gewesen. Zu den anderen drei Haupttätern gibt es nur eine vage Beschreibung: männlich, circa 14 bis 16 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um sachdienliche Hinweise an 02161-290. (km)

