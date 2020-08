POL-PPWP: Kinderschutzpass für Schulanfänger

Polizeipräsidium Westpfalz

Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz gehen zu Ende - am Montag beginnt das neue Schuljahr. Und am Dienstag starten rund 800 "Erstklässler" in Kaiserslautern ihre schulische Laufbahn.

Um den Schulanfängern und ihren Eltern mehr Sicherheit mit auf den Schulweg zu geben, erhalten schon seit vielen Jahren die "Neulinge" alljährlich einen Kinderschutzpass. Der kleine Ausweis kann als "schneller Helfer" im Notfall wichtige Informationen liefern und so dazu beitragen, dass Eltern und Schule schnell benachrichtigt werden können.

Normalerweise wird der Kinderschutzpass immer von der Stadtsparkasse Kaiserslautern an einer Kaiserslauterer Grundschule überreicht. In diesem Jahr fand die Übergabe an das Referat Schule der Stadt Kaiserslautern im kleineren Rahmen statt. Die Fachberaterin für Verkehrserziehung an den Kaiserslauterer Grundschulen, Julia Coressel, wird die Kinderschutzpässe in den nächsten Wochen an den Kaiserslauterer Grundschulen verteilen.

Auf dem Foto sind zu sehen von links nach rechts: Alexander Zapp von der Jugendverkehrsschule, Peter Krietemeyer vom Referat Schulen der Stadt Kaiserslautern, Julia Coressel, die Fachberaterin für Verkehrserziehung, Oliver Cusnick von der Jugendverkehrsschule, Bürgermeisterin Beate Kimmel sowie Karin Decker von der Stadtsparkasse Kaiserslautern.

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr - und insbesondere den Schulanfängern viel Spaß in der Schule! |cri

