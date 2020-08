Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb im Stadtpark

Kaiserslautern (ots)

Das schöne Wetter in dieser Woche wollte eine junge Frau am Dienstag im Stadtpark genießen. Etwa gegen 14 Uhr breitete die 25-Jährige auf der Wiese eine Decke aus und machte es sich gemütlich. Einen Beutel, in dem sich ihr Diensthandy, Arbeitsutensilien, eine Sonnenbrille und Ausweispapiere befanden, legte sie auf der Decke ab.

Als die Frau den Stadtpark gegen 18 Uhr wieder verlassen wollte, stellte sie fest, dass der Beutel samt Inhalt verschwunden ist. Hinweise auf den Dieb oder die Tatzeit konnte die 25-Jährige nicht geben. Sie gab an, die Sachen nur für eine kurze Zeit unbeaufsichtigt gelassen zu haben. Der Sachschaden liegt bei insgesamt mehreren hundert Euro.

Bei dem gestohlenen Handy handelt es sich um ein Mobiltelefon der Marke Motorola, Modell G2. Die gestohlene Sonnenbrille ist von der Marke "Ray Ban".

Zeugen, die den Dieb gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

