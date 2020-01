Polizei Mönchengladbach

POL-MG: VW Golf verschwunden

Mönchengladbach (ots)

Nachdem ein VW Golf vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Wickrather Straße verschwunden ist, laufen Ermittlungen der Polizei.

Der Besitzer des Fahrzeugs hatte den grauen VW Golf IV (Baujahr 1998), der nach dem Kauf noch nicht wieder angemeldet und deshalb ohne Kennzeichen war, am vergangenen Wochenende auf diesem Parkplatz abgestellt. Am Dienstag stellte er fest, dass das Fahrzeug nicht mehr dort stand.

Mit Hilfe einer Kameraüberwachung war feststellbar, dass der Wagen offensichtlich am Dienstagmorgen gegen 6.20 Uhr von unbekannten Tätern entwendet worden ist. Just zu diesem Aufnahmezeitpunkt - so ist auf den Bildern zu sehen - war auf dem Parkplatz ein Lkw aufgetaucht, mit dem üblicherweise Schrott eingesammelt wird.

Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich der Wickrather Straße gemacht hat oder Hinweise zu den Fahrzeugen - sei es zum gestohlenen Golf oder zu dem Lkw - geben kann, sollte sich mit der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 in Verbindung setzen. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell