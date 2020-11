Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kellerraum

BocholtBocholt (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 11.00 Uhr, wurde in einen Mehrfamilienhaus an der Kaiser-Wilhelm-Straße ein Kellerraum aufgebrochen. Diebesbeute: drei Tafeln Schokolade und eine kleine schwarze Tasche ohne Inhalt. Der Täter hat sich vermutlich verletzt, am Tatort wurden Blutspuren gefunden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

