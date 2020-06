Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Rutesheim; Unfall mit vier Beteiligten in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, der am Montag zwischen 09:15 Uhr und 11:45 Uhr in der Dieselstraße in Rutesheim abgestellt war. Der Mercedes stand auf dem Parkplatz eines Baumarktes und wurde an der Beifahrerseite beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen.

Sindelfingen: Verkehrsunfall mit vier Beteiligten

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 17:50 Uhr auf der Calwer Straße in Sindelfingen ereignete. An der Kreuzung zur Gottlieb-Daimler-Straße standen ein 38-jähriger VW-Lenker und eine 36 Jahre alte Daihatsu-Lenkerin hintereinander, stadteinwärts an einer roten Ampel auf der Geradeausspur der Calwer Straße. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide Verkehrsteilnehmer los. In diesem Moment fuhr ein nachfolgender 35-Jähriger mit einem Opel auf das Heck des Daihatsu auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 36-Jährigen auf den VW geschoben und der Opel prallte noch gegen einen Mercedes, dessen 30-jährige Fahrerin auf der Linksabbiegerspur stand. Da der 35-Jährige und die 36-Jährige durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen erlitten, mussten sie durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Darüber hinaus stellten Polizeibeamte während der Unfallaufnahme bei dem 35-jährigen Opel-Fahrer Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Aufgrund dessen musste er sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Zudem ergaben weitere Ermittlungen, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Durch den Unfall waren drei der insgesamt vier Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

