Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Ölspur Am Damm, Prinzenstr., Berliner Str.

Schwelm (ots)

Am Karfreitag in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr war die Feuerwehr in der Prinzenstr., der Berliner Str. sowie Am Damm im Einsatz, um eine Ölspur zu beseitigen. Ein Fahrzeug hatte nach einem Defekt Motor- bzw Getriebeöl verloren.

Die Feuerwehr war mit 7 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Hausbesatzung sowie die hauptamtliche Wachbesatzung.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schwelm

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02336 916800

E-Mail: feuerwehr@schwelm.de

www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell