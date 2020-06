Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Geschwindigkeitsüberwachung durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag und Sonntag führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zahlreiche Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch. So wurden bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Pkw-Lenker mit einer Überschreitung im Fahrverbotsbereich (+ 53 km/h und + 44 km/h) auf der BAB 8 kurz vor der Ausfahrt Leonberg-West Richtung München bei erlaubten 120 km/h festgestellt.

Aufgrund häufig stockendem Verkehr vor dem Schönbuchtunnel und damit einhergehenden Unfällen am Stauende wurde wenige Stunden später die Geschwindigkeit auf der BAB 81 zwischen Rottenburg und Herrenberg überwacht. Hier stellten die Beamten binnen sieben Stunden 449 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Bei erlaubten 120 km/h wurden Geschwindigkeiten bis 205 km/h gemessen. Insgesamt konnten 46 Fahrverbote festgestellt werden.

Nachdem am Samstag auf der BAB 81 so viele Verstöße festgestellt wurden, überwachte man auch am Sonntagvormittag diesen Streckenabschnitt. Trotz zeitweise starken Regens und erheblichem Reiseverkehr wurden in rund sechs Stunden 253 Verstöße festgestellt. Hiervon waren insgesamt 23 Verkehrsteilnehmer so schnell, dass sie nun ein Fahrverbot erwartet. Es wurden Geschwindigkeiten bis 162 km/h gemessen. Insgesamt konnten 23 Fahrverbote festgestellt werden.

Am Sonntagnachmittag wurde ein weiterer Unfallschwerpunkt überwacht. Auf der BAB 8 in der Überleitung von Karlsruhe auf die B27 Richtung Tübingen sind aufgrund einer steilen Kurve und anschließender unübersichtlicher Verkehrsführung nur 60 km/h erlaubt. Trotz regennasser Fahrbahn und damit erhöhter Unfallgefahr wurden innerhalb von sechs Stunden 1441 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Der traurige Höchstwert lag hier bei 108 km/h. Insgesamt konnten 145 Fahrverbote festgestellt werden.

