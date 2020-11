Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in neue Lagerhalle

StadtlohnStadtlohn (ots)

50 Meter Glasfaserkabel, eine Kabeltrommel sowie 30 Meter Verlängerungskabel entwendeten Unbekannte in Stadtlohn. Die Täter hatten einen Stein in eine Scheibe geworfen und waren so in das Gebäude an der Dinkelstraße eingestiegen. Die Tat trug sich von Mittwoch, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 08.00 Uhr, zu. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

