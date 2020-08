Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autoreifen zerstochen

76767 Hagenbach (ots)

In der Nacht vom 07.08.2020 auf den 08.08.2020 wurden 4 Reifen an 3 Autos zerstochen, die auf dem Bahnhofsparkplatz in Hagenbach abgestellt waren. Hierdurch dürfte ein Schaden von etwa 500.- Euro entstanden sein. Zeugen werden gebeten, Hinweise zum Sachverhalt bei der Polizei Wörth am Rhein über piwoerth@polizei.rlp.de oder unter 07271 - 92210 mitzuteilen.

