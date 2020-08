Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - warmes Wetter zu Kopf gestiegen

Rülzheim (ots)

Am Samstag, den 08.08.20, versuchte ein 34-jähriger Mann gegen 17 Uhr in einem Supermarkt in Rülzheim eine Dose Speiseeis zu entwenden. Er steckte die Dose in seine Hosentasche und bezahlte an der Kasse lediglich eine andere Packung Eis. Um von seinem Diebstahl abzulenken, nahm er an der Kasse ein Eis aus der bezahlten Packung und schenkte den Rest der Kassiererin. Von der Polizei auf sein Motiv angesprochen, konnte er sich den Diebstahl selbst nicht erklären. Er hatte nämlich genügend Bargeld dabei, um das Eis zu bezahlen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

