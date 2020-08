Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Unfallflucht dank Zeuge geklärt

Germersheim (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge trug am Samstag, den 08.08.20, zur Klärung einer Unfallflucht in der Pater Bruno Moos Straße in Sondernheim bei. Dort hielt ein Paketzusteller kurz am Fahrbahnrand, um ein Paket auszuliefern. In dieser Zeit fuhr ein Fahrzeug zu dicht an dem Postfahrzeug vorbei und riss dessen Außenspiegel ab. Danach fuhr der Fahrer einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfallzeuge merkte sich das Kennzeichen, wodurch der Flüchtende schnell ausfindig gemacht wurde. Er muss sich nun einem entsprechenden Strafverfahren stellen.

