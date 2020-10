Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Seniorin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

HerdeckeHerdecke (ots)

Der 51-jährige fuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Lkw auf dem Parkplatz rückseitig der REWE-Filiale am Westender Weg. Im hinteren Bereich des Parkplatzes trat eine 89-jährige Fußgängerin von rechts nach links vor das Fahrzeug und es kam es zu einer leichten Berührung zwischen Fahrzeug und Fußgängerin. Die Herdeckerin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell