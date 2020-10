Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Bei Auffahrunfall leicht verletzt

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurden eine 57- und eine 79 -jährige Ennepetalerin bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Ein 61-jähriger fuhr mit seinem Toyota auf der Loher Straße in Richtung Milspe. In Höhe der Hausnummer 107 bemerkte er den vor ihm verkehrsbedingt wartenden VW zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die Insassen des VW, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigten sie aber nicht.

