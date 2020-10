Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Bargeld und Handy aus Wohnung gestohlen

SprockhövelSprockhövel (ots)

Am Donnerstag brachen Unbekannte zwischen 19:30 und 20:00 Uhr in der Hauptstraße in eine Wohnung ein. Die Täter hebelten die Wohnungstür der im 1. Stock befindlichen Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Als der Anwohner um 20:00 Uhr in Ihre Wohnung zurückkehrte, stellte er die offen stehende Wohnungstür fest. Als Beute erlangten die Täter Bargeld und ein Samsung Galaxy Note 8 in Gold. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

