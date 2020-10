Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbruch in Einfamilienhaus

SprockhövelSprockhövel (ots)

Am Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zugang durch die Terrassentür eines freistehenden Wohnhauses im Landringhauser Weg. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten . Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

