Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Baden-Baden (ots)

Eine Autofahrt am Donnerstag wurde einem BMW-Fahrer zum Verhängnis. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden erkannten gegen 20.15 Uhr das Fahrzeug des 35-Jährigen in der Rotenbachtalstraße fahrend in Richtung Zähringerstraße. Da den Polizisten bekannt war, dass der Fahrzeuglenker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, stoppten sie diesen in der Schützenstraße. Die Weiterfahrt wurde beendet. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

