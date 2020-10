Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fußgänger beim Ausparken leicht verletzt

HattingenHattingen (ots)

Am Mittwoch wurden eine 36-jährige Hattingerin und ihr 4-jähriger Sohn bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 48-jähriger Mercedesfahrer wollte auf dem Parkplatz eines Discounters an der Blankensteiner Straße rückwärts ausparken und übersah dabei die 36- jährige Fußgängerin mit ihrem 4-jährigen Sohn, welche sich hinter dem Mercedes befanden. Bei dem Zusammenstoß stürzten die beiden Fußgänger und sie verletzten sich leicht. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

