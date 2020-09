Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200928-6: Elfjährige Radfahrerin von Lkw erfasst - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montagmorgen (28. September) ist auf der Horbeller Straße ein elfjähriges Mädchen mit schweren Verletzungen in eine Uniklinik geflogen worden.

Gegen 07:45 Uhr fuhr die Elfjährige auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg der Horbeller Straße in Richtung Krankenhausstraße. An einer Querungshilfe auf Höhe des Brunowegs fuhr das Mädchen unvermittelt nach links auf die Fahrbahn. Ein Lkw, der in die gleiche Richtung fuhr, erfasste die Radfahrerin, die stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Uniklinik. Der 53-jährige Lkw-Fahrer stand unter Schock. Polizisten setzten die Eltern des Mädchens über den Unfall in Kenntnis. Die Horbeller Straße war für rund zwei Stunden zwischen Sudetenstraße und Krankenhausstraße in beide Richtungen gesperrt. (nh)

