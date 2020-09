Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200928-4: Einbrecherinnen flüchteten - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei junge Frauen haben am Freitagmorgen (25. September) versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen und wurden überrascht. Gegen 11:30 Uhr verließ die Eigentümerin eines Einfamilienhauses auf der Venloer Straße ihre Wohnanschrift. Im Haus wartete ihre Tochter (63) auf sie. Kurz nachdem die Mutter der 63-Jährigen das Wohnhaus verlassen hatte, vernahm sie ungewöhnliche Geräusche aus dem Wohnzimmer. Als sie im Wohnzimmer nachsah, bemerkte sie zwei junge Frauen, die mit einem Werkzeug versuchten die Terrassentür aufzuhebeln. Die beiden Frauen flüchteten über die Einfahrt des Hauses in Richtung Venloer Straße, als sie die 63-Jährige wahrnahmen. Die beiden Frauen waren etwa 17 bis 20 Jahre alt, von schlanker Statur und hatten schwarzes langes Haar. Ihre Haare waren zu Zöpfen gebunden. Beide trugen Sportkleidung, wobei eine der Frauen eine helle Weste trug. Sollten Sie die beiden beschriebenen Frauen gesehen oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden. (akl)

