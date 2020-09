Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200928-5: Jugendliche nach Unfall schwer verletzt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag (27. September) ist eine 16-jährige Fußgängerin auf die Fahrbahn getreten und von einem Auto erfasst worden. An der Kreuzung von Horbeller Straße und Luxemburger Straße wollte die 16-Jährige mit zwei Freunden (15/17) die Luxemburger Straße in Richtung Hans-Böckler-Straße queren. Dabei übersah die Jugendliche augenscheinlich die für Fußgänger rotzeigende Ampel und trat auf die Fahrbahn. Eine 45-jährige Autofahrerin wollte zeitgleich geradeaus auf der Luxemburger Straße in Richtung Köln fahren. Nach Zeugenangaben zeigte die Ampel für den Geradeausverkehr auch grünes Licht. Auf dem Linksabbiegerstreifen neben der 45-Jährigen befanden sich zudem mehrere wartende Fahrzeuge, so dass sie ihren Angaben zufolge die Jugendliche nicht sehen und einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Die 16-Jährige wurde schwer verletzt in eine Uniklinik gebracht. Die 45-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme bis etwa 15:15 Uhr waren Teile der Luxemburger Straße gesperrt. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell