Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Fahrzeugteile aus sieben Autos entwendet

VelenVelen (ots)

Im Raum Velen hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag auf Fahrzeugteile abgesehen: Sie brachen in insgesamt sieben Autos der Marken BMW und Mercedes ein und bauten Multifunktionslenkräder und Navigationsgeräte aus. Zu drei Taten kam es am Gesinenweg, weitere Fälle ereigneten sich an der Straße Lange Riege, an der Ramsdorfer Straße sowie zwei an der Straße Am Bülten in Waldvelen. Zum Teil wendeten die Täter Gewalt an, um ins Innere der parkenden Fahrzeuge zu gelangen. In einem Fall erbeuteten sie auch Bargeld aus einem Portemonnaie, das in dem betreffenden Wagen gelegen hatte.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

In einigen der aktuellen Fälle ist nicht auszuschließen, dass die Täter die Wagen auf elektronischem Weg geöffnet haben. Vermehrt gehen Unbekannte derzeit im Kreis Borken Fahrzeuge mit "Keyless Go-System" an. Bei solchen Autos können Diebe das Funksignal des Schlüssels mit technischen Hilfsmitteln verlängern und somit auch Fahrzeuge öffnen und starten, ohne den Schlüssel tatsächlich zu haben. Wenn keine Garage vorhanden ist, sollte der Schlüssel im Haus möglichst weit weg von der Haustür beziehungsweise vom Fenster deponiert werden. Schutz bietet ein Schlüsseltresor, der die Funkwellen abschirmt. Auch mehrere Lagen Alufolie können das Funksignal abschirmen.

