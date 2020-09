Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahren unter Drogeneinfluss

Mendig, Bahnstraße (ots)

Am 07.09.20, kam es gegen 16:15 h, zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle einer 41-jährigen Fahrzeugführerin aus der VG Mendig, die mit ihrem Pkw, Opel Corsa in der Ortslage Mendig unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf drogentypische Auffälligkeiten, ein Drogenvortest bestätigte den Konsum von Amphetamin. Der Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Da hier der hinreichende Verdacht zum Konsum harter Drogen vorlag, wurde der Führerschein nach dem "Koblenzer Modell" an die zuständige Führerscheinstelle übersandt. Die Betroffene muss mit einer empfindlichen Geldbuße und einem Entzug ihrer Fahrerlaubnis rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell