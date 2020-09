Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mayen - ausgehobene Kanaldeckel - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

In der Nacht zum Montag, den 07.09.2020, wurden mehrere Kanal- bzw. Gullideckel in der Kehriger Straße und Polcher Straße in Mayen durch einen oder mehrere unbekannte/n Täter ausgehoben. Die Tathandlung wird derzeit als versuchter gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr eingestuft, da potentiell eine erhöhte Unfallgefahr bestanden haben dürfte. Teilweise wurden die Kanal-/Gullideckel wieder durch Passanten wieder auf den Schacht zurück gelegt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651 8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

