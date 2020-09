Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

56729 Monreal (ots)

Am Donnerstag, 03.09.2020, 12.13 h, wurde der Polizei Mayen über Notruf ein Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer gemeldet. Die Einsatzkräfte trafen um 12.22 h am Ereignisort ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bremste der Kradfahrer unmittelbar hinter der Ortslage Monreal an der Einmündung L 98 / L 96 ab und kam dabei zu Fall. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell