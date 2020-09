Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahren unter Drogeneinfluss

Mayen, Kottenheimer Weg (ots)

Am 03.09.2020, wurde gegen 02.05 h, ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Kaisersesch mit seinem Pkw, Peugeot, 206, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich drogentypische Auffälligkeiten. Ein Drogenvortest bestätige den Konsum von Amphetamin und Metamphetamin. Da hier der Konsum harter Drogen vorliegt, wurde der Führerschein nach dem "Koblenzer Modell" sichergestellt und an die zuständige Führerscheinstelle übersandt. Der Konsum harter Drogen impliziert grundsätzlich die Ungeeignetheit eines Kraftfahrzeugführers zur Teilnahme am Straßenverkehr. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss mit einer empfindlichen Geldbuße und einem längeren Entzug seiner Fahrerlaubnis durch die zuständige Führerscheinstelle rechnen.

